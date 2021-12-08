Украинский спутник «Сич-2-30» отправился в США. Его должны запустить в космос 10 января

Украинский спутник «Сич-2-30» отправили в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщается на странице аэропорта «Борисполь».

«Сегодня в 11:27 из Международного аэропорта «Борисполь» вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом «Сич-2-30» на борту», — говорится в сообщении.

Спутник разработало и изготовило конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля». Самолет вылетел из «Борисполя» в Будапешт и уже 12 декабря должен прибыть в США. После завершения таможенного оформления его доставят в Космический центр имени Кеннеди (мыс Канаверал) для подготовки к запуску и стыковке с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли намечен на 10 января 2022 года.