Amnesty International запустила образовательную платформу для свидетелей домашнего насилия

Правозащитная организация Amnesty International представила платформу «Гаджеты видят», которая должна научить, как потенциальным свидетелям домашнего насилия действовать в подобных ситуациях.

Об этом говорится в релизе организации.

Пользователи платформы будут оказываться в типичных ситуациях насилия в жилом доме и на улице. Им предложат выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от выбранных реакций на сайте появятся объяснения, было ли поведение свидетелей корректным. В итоге все пользователи смогут ознакомиться с наиболее эффективным и правильным алгоритмом действий, который безопасным образом может помочь пострадавшему от насилия человеку.

Также Amnesty International выпустила рекомендации, что делать, если вы стали свидетелем домашнего насилия:

Попытаться вмешаться в конфликтную ситуацию без рисков для своего здоровья. Говорить спокойно, но твердо и громко (если вокруг есть люди, это привлечет их внимание).

Позвонить по телефону на 102. Это единственный надежный номер для вызова полиции. По телефону необходимо предоставить четкую информацию о ситуации, точном адресе или точном ориентире, где происходит насилие, и затем встретить экипаж полиции на месте (если на смартфоне установлено мобильное приложение MyPol — нажать на красную кнопку для вызова полиции).

Не покидать пострадавшего даже после того, как вызвали полицию. Попытаться помочь пострадавшему человеку, спросить, как он себя чувствует через некоторое время.

Вызвать скорую, если пострадавший нуждается в помощи медиков.

Задокументировать по возможности насильственные действия на фото или видео, что может стать доказательством по уголовному делу. Фото- и видеофиксация случаев правонарушений является законным действием.

Контролировать действия полицейских. Записать имена и номера жетонов правоохранителей, прибывших по вызову. Полицейские должны провести проверку, а при наличии улик оформить административный протокол. Сотрудник полиции на месте может выписать срочное запретительное предписание обидчику, которого заставят до 10 дней покинуть квартиру или прекратить контактировать с пострадавшим.

Позвонить на 116 123 — круглосуточную национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, если полиция отказывается проникать в квартиру пострадавших, документировать насилие или выписывать запретительное предписание.

Если пострадавший — ребенок, то, кроме полиции, следует обратиться в орган опеки и попечительства или управления по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка. Помогите пострадавшему найти контакты служб по делам детей города, которые занимаются защитой прав детей.

В конце ноября в Украине запустили первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.