В приложении «Киев Цифровой» станет доступна виртуальная транспортная карта

Киевские власти добавят в приложение «Киев Цифровой» виртуальную транспортную карточку. Ею можно будет рассчитываться в общественном транспорте.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение «Киев Цифровой». Больше не придется носить с собой пластиковую карточку», — рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.

По его словам, в следующем году в приложении также появятся информация о состоянии воздуха, расписание движения транспорта, записи в ЦНАПы и подача электронных петиций.