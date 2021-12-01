В США суд отправил в тюрьму жену наркобарона Эль Чапо, которого считали самым опасным преступником мира

В США, в вашингтонском федеральном суде жену наркобарона Эль Чапо, 32-летнюю модель Эмму Коронел Айспуро приговорили к трем годам тюрьмы. Она признала себя виновной в том, что помогала мужу в управлении его многомиллиардной наркоимперией.

Об этом сообщает Associated Press.

Айспуро также признала, что помогла Эль Чапо спланировать побег через туннель, вырытый под тюрьмой в Мексике в 2015 году: она контрабандой доставила ему GPS-часы, которые были замаскированы под продукт. Это помогло тем, кто копал тоннель, определить местонахождение Эль Чапо и добраться до него.

Прокуратура просила для женщины четыре года заключения, но судья дал три года из-за того, что ее роль была «небольшой». Вообще Эмме Коронел Айспуро угрожало по меньшей мере 10 лет тюрьмы, но она попала под действие так называемого «предохранительного клапана»: не имела судимости, не считалась лидером и не была причастна к насилию.