Апелляционный суд Киева разрешил задержать «главу» оккупированного Крыма

Киевский апелляционный суд разрешил задержать самопровозглашенного «главу» аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что решение было принято 25 ноября.

Как отмечается, 4 октября Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокурора Офиса генпрокурора о разрешении на задержание Аксенова, чтобы привести его на заседание, где самопровозглашенному «главе» Крыма будет избрана мера пресечения.

В связи с этим прокурор подал апелляцию, которая и была удовлетворена.

Также в Киевском апелляционном суде напомнили, что Аксенова подозревают по ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 279 (блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 в. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) Уголовного кодекса Украины.