Вслед за Маском. Глава Microsoft Сатья Наделла продал свои акции компании на $285 млн

Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла продал почти половину своего пакета акций компании стоимостью $285,4 миллиона.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Microsoft и данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Наделла продал 838 584 ценные бумаги из принадлежавших ему 1,7 млн акций корпорации 22 и 23 ноября.

В Microsoft заявили, что топ-менеджер продал акции «в целях личного финансового планирования и диверсификации». Аналитики же связывают продажу с предстоящим введением в штате Вашингтон налога в 7% на долгосрочный прирост капитала на сумму выше $250 тысяч в год.

Как пишет WSJ, с 2014 года, когда Наделла возглавил Microsoft, акции корпорации выросли примерно в девять раз. На момент вступления Наделла в должность акции стоили $36 за бумагу. 29 ноября 2021 года они торговались по $336,63 за штуку.