Встречаюсь только с представителями «Слуги народа». Президент опроверг давление на глав фракций и групп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не оказывает давления на глав депутатских групп и фракций и не указывает им, как нужно голосовать в Раде.

Об этом он заявил на пресс-марафоне 26 ноября, отвечая на предположение журналистки Наталии Влащенко.

«Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей «Слуги народа». Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, встречался с тогдашним руководителем партии Александром Корниеко, а также с главами некоторых комитетов и определенными министрами. Раз в неделю мы обсуждаем вопросы, которые идут на рассмотрение Рады. Мы показываем список с обещаниями партии и программу Кабмина и тогда подводим итоги», — объяснил президент.

По словам президента, последняя такая встреча была по вопросу госбюджета, поскольку Рада подала тысячи поправок, из-за чего принятие затягивается.