Умер экс-мер Киева Александр Омельченко

Бывший мэр Киева (1995—2006) Александр Омельченко умер 25 ноября. Перед этим его госпитализировали со значительным поражением легких вследствие заболевания COVID-19.

Об этом сообщил президент «Лико-Холдинга» Игорь Лысов.

«Сегодня не стало Александра Омельченко... Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери», — написал Лысов в Facebook.

Также эту информацию подтвердил действующий мэр столицы Виталий Кличко.

«Не стало Александра Омельченко... Бывшего городского главы столицы, главы КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета. Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы многие годы. Когда-то он посещал мои и моего брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей», — написал мэр и выразил соболезнования семье.