«Шахтер» вслед за «Динамо» потерял шансы на плей-офф весенней части еврокубков

В Милане донецкий «Шахтер» сыграл на «Джузеппи Меацца» против итальянского «Интера» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончилась поражением горняков 2:0.

Во втором тайме «Интер» открыл счет — Иван Перишич выполнил подачу на дальнюю штангу, где Николай Матвиенко проиграл борьбу Эмилиано Мартинесу и тот на лету пробил мимо шахтерского голкипера Анатолия Трубина.

После этого на 61-й минуте матча хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Эдин Джеко мастерски подхватил мяч и мощным ударом с 16 метров пробил точно в ворота.

Таким образом, проигрыш горняков забрал у них шансы на плей-офф весенней части еврокубков, а «Интер» тем временем стал лидером квартета.

Дело в том, что «Шахтер», как и «Динамо», даже при условии победы в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов выше четвертого места не поднимутся. После поражения от «Интера» горняки по результатам пятого тура имеют в своем активе одно очко, тогда как идущий третьим молдавский «Шериф» после четырех игр набрал шесть пунктов.

Регламентом соревнований предусмотрено, что команды групповой части Лиги чемпионов продолжают участие в еврокубках в весенней части только, если занимают первые три ступени в своих квартетах: первые два места обеспечивают участие в 1/8 финала ЛЧ, а третье место делегирует команду в 1/16 Лиги Европы.

В дальнейшем у «Шахтера» остается только участие в текущем сезоне украинской Премьер-лиги-2021/22 и 1/4 финала Кубка Украины.

Единственной украинской командой, сохраняющей шансы на евровесну, остается «Заря». В Лиге конференции у луганчан есть в своей группе 6 очков и они идут третьими. Завтра их ждет встреча в Риме с местной «Ромой».