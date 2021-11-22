НАБУ сообщило о подозрении депутату Сергею Шахову. Тот не задекларировал 59,5 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили уведомление о подозрении в недостоверном декларировании действующему народному депутату Украины из группы «Довіра» Сергею Шахову.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, а имя депутата называет программа «Схемы».

Подозрение Шахову вручили в рамках уголовного производства, начатого в НАБУ после выхода расследования «Схем» в апреле 2021 года.

Тогда журналисты выяснили, что на гражданскую жену народного депутата Шахова записаны коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний, а сам нардеп не указывает в декларации ни даму, ни зарегистрированные на нее активы.

Среди незадекларированного имущества есть 13 квартирах в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тысяч метров квадратных, 27 земельных участков общей площадью около 115 гектаров в Киевской области, дача, нежилая недвижимость в ряде субъектов хозяйствования и доходы от продажи недвижимости.

Таким образом, нардеп не внес в декларацию имущество на общую сумму более 59,5 миллиона гривен.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение. Санкция ч. 2. ст. 366-2 УК Украины предусматривает штраф от 51 тысячи гривен до 68 тысяч гривен или от 50 до 200 часов исправительных работ, или ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности.