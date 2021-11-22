На члена политсовета «Демсокиры» Юрия Гудыменко составили протокол за мат во время стычки с полицией возле ОП

Сам Гудыменко уточнил , что протокол ему вручили из-за того, что он нецензурно выражался возле улицы Банковой — во время акции памяти Небесной сотни активисты пытались пройти под Офис президента, но их не пустили , «хотя была зарегистрирована заявка на проведение мирной акции». Гудыменко отметил, что оспорит этот протокол в суде.

В День достоинства и свободы, 21 ноября, в Киеве у здания Офиса президента произошли столкновения между участниками акции и правоохранителями. Несколько сотен участников шествия пытались попасть в ОП, но полиция не дала этого сделать. После проверки вещей правоохранители пропустили незначительную группу активистов к зданию, но основная часть осталась за забором и попыталась прорваться через полицейский кордон. Это спровоцировало толкотню, люди кричали: «Позор».

В шествии участвовали представители «Демократична сокира» и « «Руху опору капітуляції», а перед началом акции активисты разместили на Майдане большой баннер с портретами Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака и надписью: «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».