В Украине 326 новых смертей от коронавируса. Вакцинировали — почти 100 тысяч людей

В Украине за прошедшие сутки (21 ноября) зафиксировали 7 464 новых больных COVID-19. Выздоровели 10 540 человек, а 326 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 579 детей и 74 медика. Госпитализирован 2 501 человек.

Вакцинировали за прошлые сутки 99 826 человек. Первую дозу получили 29 382 человека, а вторую — 70 444. Полностью вакцинировано в стране 9 834 309 украинцев, что составляет 22,2% от всего населения.

«88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины», — отметили в министерстве.