Китайская теннисистка Пэн Шуай связалась с Олимпийским комитетом. Она уверяет, что находится в безопасности

Китайская топ-теннисистка Пэн Шуай поговорила по видеосвязи с чиновниками Международного олимпийского комитета. Это был ее первый выход на связь с момента исчезновения из публичного пространства в начале ноября.
Об этом сообщают Bleacher Report и Associated Press.
Шуай разговаривала с представителями МОК, в том числе с главой организации Томасом Бахом, в течении 30 минут. Она «поблагодарила» комитет за беспокойство и заявила, что находится «в своем доме в Пекине в полной безопасности». Спортсменка уверяет, что ее здоровью и свободе ничего не угрожает, но хочет, чтобы ее личную жизнь уважали и не тревожили.
Председатель комиссии спортсменов Эмма Терхо заявила, что Шуай выглядела расслабленной.
- В начале ноября Шуай в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, который занимал пост премьер-министра Китая в 2013—2018 годах. Однако спортсменка быстро удалила пост, и с тех пор о ней ничего не было слышно. После этого WTA призвала провести расследование.
- 17 ноября китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое якобы написала Шуай в ответ на призыв к расследованию от Женской теннисной ассоциации. В нем говорится следующее: «Что касается последних новостей, опубликованных на сайте WTA, то их содержание я не согласовывала, они были опубликованы без моего согласия. Утверждения о сексуальном насилии не соответствуют действительности. Я не исчезла, я в безопасности. Я просто отдыхала дома, со мной все хорошо. Если WTA опубликует еще какие-либо новости обо мне, пожалуйста, согласуйте их со мной».
- 20 и 21 ноября Шуай появилась на гостелеканале, но Мировая теннисная ассоциация усомнилась в преподнесенной информации.