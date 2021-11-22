Китайская теннисистка Пэн Шуай связалась с Олимпийским комитетом. Она уверяет, что находится в безопасности

Китайская топ-теннисистка Пэн Шуай поговорила по видеосвязи с чиновниками Международного олимпийского комитета. Это был ее первый выход на связь с момента исчезновения из публичного пространства в начале ноября.

Об этом сообщают Bleacher Report и Associated Press.

Шуай разговаривала с представителями МОК, в том числе с главой организации Томасом Бахом, в течении 30 минут. Она «поблагодарила» комитет за беспокойство и заявила, что находится «в своем доме в Пекине в полной безопасности». Спортсменка уверяет, что ее здоровью и свободе ничего не угрожает, но хочет, чтобы ее личную жизнь уважали и не тревожили.

Председатель комиссии спортсменов Эмма Терхо заявила, что Шуай выглядела расслабленной.