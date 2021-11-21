«Укрзалізниця» запустила в Одесской области «Дунайский экспресс»

«Укрзалізниця» запустила в Одесской области так называемый «Дунайский экспресс» сообщением Одесса — Измаил. Он будет курсировать каждый день.

Об этом пишет пресс-служба УЗ.

«Сегодня мы запускаем совершенно новую модель пригородных перевозок. Благодаря совместным усилиям «Укрзалізниці», Одесской областной госадминистрации и областного совета с сегодняшнего дня на маршрут Одесса — Измаил выходит «Дунайский экспресс», который станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине», — отметил глава правления УЗ Александр Камышин.

Поезд будет ежедневно отправляться из Одессы в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. В обратном направлении он будет выезжать в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11. Стоимость билета составит 189 грн.