Apple к 2025 году выпустит собственный беспилотный электрокар

Компания Apple намерена к 2025 году выпустить полностью беспилотный электромобиль. В нем не будет руля и педалей.
Об этом пишет Bloomberg.
Инженеры компании, ранее занимавшиеся разработкой программного обеспечения для Apple Watch, теперь работают над созданием полностью автономного автомобиля.
В то же время, на панели автомобиля будет большой сенсорный экран, который позволит управлять электрокаром. По данным издания, сиденья будут расположены друг напротив друга, как в лимузине. Кроме того, транспорт оснастят и другой техникой Apple.
Сейчас команда специалистов уже разработала чип, который будет отвечать за автономное управление. Также компания уделяет особое внимание безопасности транспортного средства, поэтому ищет компетентных инженеров для тестирования и разработки соответствующей функции.
- Американская автомобильная компания Tesla начала продавать электромобили без портов USB, поскольку в мире назрел кризис нехватки микрочипов. Покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y пожаловались, что на центральной консоли и рядом с задними сиденьями нет портов USB-C, хотя отверстия для них есть. Клиенты отмечают, что в электромобиле также не работает беспроводная зарядка.