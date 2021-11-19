Apple к 2025 году выпустит собственный беспилотный электрокар

Компания Apple намерена к 2025 году выпустить полностью беспилотный электромобиль. В нем не будет руля и педалей.

Об этом пишет Bloomberg.

Инженеры компании, ранее занимавшиеся разработкой программного обеспечения для Apple Watch, теперь работают над созданием полностью автономного автомобиля.

В то же время, на панели автомобиля будет большой сенсорный экран, который позволит управлять электрокаром. По данным издания, сиденья будут расположены друг напротив друга, как в лимузине. Кроме того, транспорт оснастят и другой техникой Apple.