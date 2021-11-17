Азербайджан заявил о гибели 7 своих военных в боях с Арменией накануне. Генпрокуратура возбудила дело

Азербайджан заявил о гибели семи и ранении 10 своих военнослужащих в результате столкновений на границе с Арменией. Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12 (убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана», — сообщает ведомство.

Азербайджан обвинил Армению в нарушении трехстороннего договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года и обстреле из артиллерийских установок разного калибра позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.