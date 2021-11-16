ГБР расследует аварию с участием нардепа Алексея Ковалева

Государственное бюро расследований начало расследовать ДТП с участием народного депутата фракции «Слуга народа» Алексея Ковалева, который 15 ноября врезался в грузовик на одесской трассе. Об этом «Бабелю» сообщили в ГБР.

Авария произошла утром 15 ноября 2021 года во время маневра грузовика — водитель поворачивал там, где разворачивается встречный транспорт. В результате столкновения депутат получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика не ранился.

Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявили. Оснований для привлечения к уголовной ответственности кого-либо из водителей пока нет, следствие еще продолжается.