ГБР расследует аварию с участием нардепа Алексея Ковалева

Государственное бюро расследований начало расследовать ДТП с участием народного депутата фракции «Слуга народа» Алексея Ковалева, который 15 ноября врезался в грузовик на одесской трассе. Об этом «Бабелю» сообщили в ГБР.
Авария произошла утром 15 ноября 2021 года во время маневра грузовика — водитель поворачивал там, где разворачивается встречный транспорт. В результате столкновения депутат получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика не ранился.
Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявили. Оснований для привлечения к уголовной ответственности кого-либо из водителей пока нет, следствие еще продолжается.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и руководил авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.