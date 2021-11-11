Петиция активиста Стерненко о запрете на въезд гражданам России набрала 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент

Петиция о запрете гражданам России въезжать на территорию Украины или о введении визового режима с государством-агрессором набрала 25 тысяч голосов, необходимые для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

Инициатором петиции на сайте президента выступил активист Сергей Стерненко. Целью петиции он указал защиту национальной безопасности в условиях войны с Россией. По состоянию на 16:45 ее подписали 25 068 человек.

Сам Стерненко отметил, что она набрала подписи за восемь дней.

«Теперь перед президентом Зеленским предстал очень простой выбор. Если он защищает интересы граждан Украины, обязан выполнить требования петиции. Если же он отстаивает интересы граждан РФ, то ответит отказом. Тема петиции особенно актуальна с учетом нынешнего обострения на фронте и стягивания российских войск к нашим границам», — написал Стерненко в Facebook.