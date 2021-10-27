Зеленский ответил на петицию о полном запрете гастролей российских артистов в Украине

Зеленский заявил, что направил эту петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову и попросил проработать предложения, изложенные в ней.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о полном запрете на выступления российских артистов в Украине до возвращения Крыма и контроля над восточной границей . Инициатор петиции — телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

Кроме того, Зеленский в своем ответе процитировал закон. Во-первых, Министерство культуры составляет перечень людей, которые представляют угрозу нацбезопасности, на основе обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Во-вторых, закон о гастролях запрещает выступать артистам из перечня людей, которые представляют угрозу нацбезопасности. Организатор мероприятия должен обратиться в СБУ с просьбой рассмотреть вопрос, может ли данный артист выступать в Украине на законных основаниях. Кроме того, телеканалы не имеют права показывать концерты с участием артистов из черного списка.

Также президент попросил проанализировать, как в Украине соблюдают эти запреты, и усилить ответственность за их нарушение.