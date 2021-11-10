Украина и США подписали новую Хартию о партнерстве. Она будет определять отношения между странами на ближайшие 10 лет

Украина и Соединенные Штаты Америки заключили новую Хартию о стратегическом сотрудничестве.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

Церемония подписания прошла в здании Государственного департамента США в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Кулеба и глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Хартия — это стратегический документ. Он будет на десять лет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет действовать», — объяснил перед подписанием Кулеба, сообщает Укринформ.

Этим документом Соединенные Штаты подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Предусматривается расширение двустороннего взаимодействия, чтобы укрепить безопасность в Европе и Черноморском регионе и усилить энергетическую безопасность.

Обновленная Хартия также закрепляет поддержку Соединенными Штатами стремления Украины к членству в Евросоюзе и НАТО. Документ положительно оценивает проведение важных реформ в Украине. Кроме того, в обновленной Хартии закреплена поддержка амбициозного плана трансформации украинской экономики, который предусматривает модернизацию ключевых секторов и продвижение инвестиций.

Агентство отмечает, что подписанный в среду документ заменит аналогичную Хартию, которую Украина и США заключили в 2008 году. Отмечается, что редакция 2021 года имеет ряд отличий, связанных прежде всего с новыми реалиями, в частности с агрессией России против Украины.