В Португалии компаниям запретили беспокоить в нерабочее время работников на удаленной работе

В Португалии был принят закон, по которому работодателям запрещено обращаться к своим работникам, работающим в отдаленном режиме, в нерабочее время.

За нарушение запрета они должны заплатить штраф, пишет Euronews.

Также компаниям запрещено мониторить активность работающих на дому.

В то же время изменения в трудовом законодательстве не касаются компаний, где работает менее десяти сотрудников.

Кроме того, теперь компании должны участвовать в оплате счетов за коммунальные услуги работников, связанных с переходом на удаленную работу, речь идет об электричестве и интернете, однако счета за воду это не касается.

Сотрудники с детьми до 8 лет получили право работать из дома, не согласовывая это заранее с работодателем.