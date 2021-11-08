СБУ разоблачила дельцов, которые на схеме с суррогатным материнством заработали миллион долларов

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые создали мошенническую схему на суррогатном материнстве. Их услугами воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и украинцев (детей они не получили), сумма заработка составила около миллиона долларов США.

Об этом СБУ сообщила в понедельник, 8 ноября.

Организовал схему винницкий бизнесмен. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей. Злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных клиентах, которых искали через интернет. За свои услуги они получали от 30 до 50 тысяч долларов. После получения полной оплаты или большей части, дельцы прекращали общаться клиентами.