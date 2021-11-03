Прокуратура: Верховный суд обязал Львовский горсовет выделить землю на новый мусорный полигон

Офис генерального прокурора сообщил, что прокуроры добились в Верховном суде обязательства для Львовского горсовета выделить землю под новый полигон для утилизации и сбора мусора.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В заявлении сказано, что суд обязал горсовет прекратить вывоз отходов на свалку, выделить землю под новый полигон, а также признал противоправным бездействие горсовета, который не закрыл городской полигон твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка), не провел его рекультивацию, а также не решил вопрос с постройкой завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса.

В прокуратуре отмечают, что свалка вблизи села Великие Грибовичи незаконно используется длительное время, несмотря на то, что еще в 2003 году главный санврач области вынес постановление о прекращении ее эксплуатации. Кроме этого, как утверждает прокуратура, программы горсовета по отходам на 2010—2013 и 2014—2018 годы так и не были доведены до конца.

«Необходимые для этого [обустройства нового полигона] меры исполнительным комитетом и городским главой [Андреем Садовым] не приняты, в связи с чем судами установлен факт невыполнения ответчиками своих обязательств по обеспечению экологической безопасности», — заявили в ОГП.