Оксфордский словарь выбрал слово года — «vax»

Оксфордский словарь английского языка выбрал «vax» словом года, поскольку в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020 году.

Об этом говорится на сайте словаря.

В 2021 году в мире стартовала массовая вакцинация населения, из-за чего в обиходе появились термины, связанные с иммунизацией.

Слово «vax» переводится как существительное — «вакцина», «вакцинация» и как глагол — «вакцинировать».

По данным авторов словаря, это слово возникло в 1799 году благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, который изобрел прививку против оспы.