В ЦИК назвали явку на довыборах нардепов и на выборах мэра Харькова. Полиция отчиталась о зафиксированных нарушениях

Центральная избирательная комиссия назвала явку на довыборах нардепов в Черкасской и Херсонской областях. Она уменьшилась вдвое по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает ЦИК.

«На момент закрытия участков явка избирателей составила 21,39% в округе № 184 и 25,57% в округе № 197», — отметили там.

Для сравнения, в июле 2019 года в округе 184 явка составила 45,96%, а в 197-м — 52,01%.

Что касается выборов мэра Харькова, то там явка составила 28,29%. Во время местных выборов осенью 2020 года явка была 31,3%.

В Нацполиции заявили, что за день выборов зафиксировали 129 жалоб на нарушение избирательного процесса. После проверки правоохранители возбудили четыре уголовных дела и составили три административных протокола.

Наибольшее количество нарушений зарегистрировано в Харьковской области — 59, в Черкасской — 25, во Львовской — 10. Больше всего жаловались на незаконную агитацию.

«В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. Все участки закрылись в срок, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК и ОИК», — отметили в полиции.

Национальная полиция