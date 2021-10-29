Министр Абрамовский рассказал, что неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку

«Государственная экологическая инспекция — центральный орган исполнительной власти. Все проблемы, которые там есть, я четко осознаю, в частности, коррупционную составляющую. Не раз я предлагал руководителю Госэкоинспекции Андрею Малеваному написать заявление об отставке, но он этого делать не захотел», — отметил Абрамовский.

Об этом он рассказал в интервью порталу Green Deal .

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский много раз предлагал главе Госэкоинспекции Андрею Малеваному подать в отставку из-за коррупции в ведомстве.

По мнению главы Минэкологии, уровень квалификации Малеваного недостаточен для того, чтобы руководить государственной инспекцией, но «оснований для увольнения не было».

Также Абрамовский подчеркнул, что заставлять Малеваного уйти с должности он не имеет права, поскольку для увольнения должны быть формальные основания.

«Это может быть дисциплинарное производство по каким-либо имеющимся фактам или, возможно, решение о негативной ежегодной оценке эффективности работы или коррупционная деятельность. В любом случае преступная деятельность должна быть доказана в суде», — пояснил министр.

Кроме этого, Абрамовский отметил, что для эффективной борьбы с коррупцией в области экологического контроля нужно изменить законодательство, в частности, принять закон «О государственном экологическом контроле», сформировать новый штат и повысить зарплату инспекторам, которые сейчас получают в регионах 9—11 тысяч гривен.