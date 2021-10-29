Министр Абрамовский рассказал, что неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский много раз предлагал главе Госэкоинспекции Андрею Малеваному подать в отставку из-за коррупции в ведомстве.
Об этом он рассказал в интервью порталу Green Deal.
«Государственная экологическая инспекция — центральный орган исполнительной власти. Все проблемы, которые там есть, я четко осознаю, в частности, коррупционную составляющую. Не раз я предлагал руководителю Госэкоинспекции Андрею Малеваному написать заявление об отставке, но он этого делать не захотел», — отметил Абрамовский.
По мнению главы Минэкологии, уровень квалификации Малеваного недостаточен для того, чтобы руководить государственной инспекцией, но «оснований для увольнения не было».
Также Абрамовский подчеркнул, что заставлять Малеваного уйти с должности он не имеет права, поскольку для увольнения должны быть формальные основания.
«Это может быть дисциплинарное производство по каким-либо имеющимся фактам или, возможно, решение о негативной ежегодной оценке эффективности работы или коррупционная деятельность. В любом случае преступная деятельность должна быть доказана в суде», — пояснил министр.
Кроме этого, Абрамовский отметил, что для эффективной борьбы с коррупцией в области экологического контроля нужно изменить законодательство, в частности, принять закон «О государственном экологическом контроле», сформировать новый штат и повысить зарплату инспекторам, которые сейчас получают в регионах 9—11 тысяч гривен.
- 19 октября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
- Сам глава Минэкологии рассказал, что решил уволиться из-за негативной оценки его работы со стороны Совета национальной безопасности и обороны.
- По данным «Бабеля», среди кандидатов на место Абрамовского — глава Черкасской ОГА Александр Скичко, бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов, депутат от «Слуги народа» Андрей Жупанин и Руслан Стрелец — заместитель Абрамовского.