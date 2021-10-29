HBO снимет сериал о смерти бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко. Его роль сыграет Бенедикт Камбербетч

Канал HBO разрабатывает сериал «Лондонград» о смертельном отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его роль сыграет британский актер Бенедикт Камбербетч.

Об этом эксклюзивно сообщает американское профильное издание Variety.

Сериал будет основан на книге Алана Коуэлла «Последний шпион» и будет рассказывать историю Александра Литвиненко — агента КГБ, а затем перебежчика, которого убили в 2006 году в Англии путем отравления радиоактивным изотопом полония-210.

Камбербетч сыграет Литвиненко и будет исполнительным продюсером проекта под флагом своей телевизионной компании SunnyMarch.

Это не первый анонсированный проект, посвященный отравлению Литвиненко. В сентябре стало известно, что звезда телесериала «Доктор Кто» актер Дэвид Теннант сыграет роль Литвиненко в сериале о нем от британского телеканала ITV.

Кто такой Александр Литвиненко?

Литвиненко был сотрудником советских и российских спецслужб (1988—1999), после — оппонентом президента России Владимира Путина. Впоследствии Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании.

В ноябре 2006 года в Лондоне Литвиненко встретился с экс-сотрудником ФСБ Андреем Луговым, после чего попал в больницу с отравлением. Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года от лучевой болезни, которую вызвало отравление полонием-210. Расследование Великобритании установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.