ГБР задержало руководителя адвокатского объединения Law Business Association за вымогательство $400 тысяч и недвижимости

Государственное бюро расследований по итогам обысков в адвокатском объединении LBA (Law Business Association) в Киеве задержало его руководителя по подозрении в вымогательстве $400 тысяч у супружеской пары.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. По данным источника «Бабеля», задержан Денис Федоркин.

В ГБР указывают, что уководитель требовал деньги или две квартиры в Киеве за решение проблем с законом, которые, возможно, сам и создал.

На супругов были поданы многочисленные иски в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, а также заявления о совершении уголовных правонарушений. После этого с супругами связался руководитель LBA и предложил свои услуги. Он рассказывал им о якобы серьезности исков и по итогам более 10 встреч предложил передать ему вышеуказанную сумму или две квартиры взамен для решения вопросов.

В четверг, 28 октября руководитель LBA вместе с посредником, которого он привлек к делу, были задержаны во время получения денег. Также у посредника обнаружили в автомобиле рюкзак с большой суммой денег.

Предварительная квалификация — мошенничество в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК). Решается вопрос о сообщении задержанным подозрений, а также проверяется версия о причастности полицейских и Министерства юстиции к преступлению — 28 октября обыски прошли и в помещениях Святошинского районного управления полиции Киева. Руководитель LBA обещал потерпевшим решать вопросы в Минюсте, полиции и судах.