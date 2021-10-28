ГБР провело обыск в адвокатском объединении и райуправлении полиции Киева

Государственное бюро расследований провело обыск в адвокатском объединении LBA – Law Business Association.

Об этом «Бабелю» сообщил источник, хорошо знакомый с ходом расследования.

Обыски проходили по делу, касающемуся незаконного завладения имуществом. Пострадавшие супруги, работающие в сфере IT, заявили, что в конце лета узнали о том, что неизвестная им жительница Харькова подала на них заявление с требованием вернуть ей 20 миллионов гривен, которые те ей якобы были должны. На основании этого против них возбудили уголовное производство по ст. 190 (мошенничество). После этого пострадавшие узнали, что две принадлежащие им квартиры были мошенническим образом переписаны на неизвестные компании. В причастности к этим действиям супруги заподозрили юристов LBA. Глава адвокатского объединения Денис Федоркин, по их словам, заявил, что может решить эти вопросы за $600 тысяч, но позже уменьшил требования.

Также правоохранители провели обыск в помещениях Святошинского районного управления полиции Киева.

В Госбюро расследовании не подтвердили, но и не опровергли обыски и пообещали предоставить детали следственных действий позже.