В США начали испытания первой в мире вакцины от наиболее агрессивной формы рака груди

В США стартовали испытания первой в мире вакцины от тройного негативного рака молочной железы, который считается одной из наиболее агрессивных его форм.

Об этом пишет Business Insider.

Испытание проведет Кливлендская клиника. Эта форма рака часто не реагирует на гормональную, или лекарственную терапию и может быть предотвращена только с помощью мастэктомии.

Вакцина нацелена на белок альфа-лактальбумин, который обычно сопровождает заболевание. Препарат будет «предупреждать» иммунную систему о появлении указанного белка, чтобы система могла остановить рост опухоли.

В исследовании поучаствуют до 24 пациентов, у которых не было рецидива после лечения от тройного негативного рака груди на ранней стадии в течение последних трех лет. Они получат три прививки с интервалом в две недели. Исследователи начнут с небольших доз для нескольких пациентов и будут следить за их результатами, прежде чем увеличивать дозу и количество участников испытаний.

«В долгосрочной перспективе мы надеемся, что это может быть настоящая профилактическая вакцина, которую будут вводить здоровым женщинам, чтобы предотвратить развитие тройного негативного рака груди, формы, против которой мы имеем наименее эффективные методы лечения», — сказал руководитель исследования, доктор Томас Бадд из Кливлендского института рака Taussig.

Тройной негативный рак груди составляет от 12% до 15% всех случаев рака груди и убивает почти четверть пациентов в течение пяти лет после постановки диагноза. Эта форма чаще встречается среди афроамериканок и женщин с мутацией гена BRCA1.