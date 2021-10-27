FT: Россия предлагает Молдове скидку на газ в обмен на ослабление интеграции в ЕС

Российская компания «Газпром» заявила, что может предоставить Молдове скидку на газ, если страна внесет определенные изменения в Соглашение об Ассоциации с ЕС, в частности по вопросу свободного рынка. Россия хочет, чтобы Молдова отсрочила реформу либерализации газового рынка и усиления конкуренции. Все потому, что «Газпром» является монополистом на газовом рынке Молдовы, а страна всегда покупала газ именно у России.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Россия предлагает Молдове серьезную скидку на газ , если страна откажется от ряда евроинтеграционных проектов. Она должна отложить определенные энергетические реформы.

Источники отмечают, что Кремль рассматривает возможные договоренности по газу как часть более широкого политического урегулирования отношений с Молдовой после победы на выборах проевропейского президента Майи Санду и ее партии.

Либерализация газового рынка негативно отразится на компании «Молдовагаз» — дочерней компании «Газпрома». Она не только покупает и продает газ, но и управляет газовой системой Молдовы.

Также Россия хочет, чтобы Молдова отказалась от зоны свободной торговли с ЕС и вступила в Евразийский экономический союз.

В то же время в Кремле отрицают подобные предложения Молдове.

«Нет, никаких политических моментов нет и не может быть. Это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может», — отметил спикер российского президента Дмитрий Песков.