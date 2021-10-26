Нардеп Гончаренко: Посольство Украины отказалось организовывать поездку нардепов в США в последний момент

Посольство Украины начало отменять встречи в США членов межфракционного объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда», среди которых был ряд нардепов «Слуги народа», в последний момент — после прямого указания из Офиса президента.

Об этом нардеп и сопредседатель объединения Алексей Гончаренко написал в Telegram.

«Посольство и не должно было выделять деньги. Оно помогало нам с организацией и контактами. Сразу, когда поступила команда из Банковой, посольство начало заниматься отменой всех наших встреч», — написал нардеп.

Он заявил, что посольство даже отменило встречу членов делегации с украинским послом Оксаной Маркаровой. «Ну, и напоследок, посольство не сообщило о невозможности помочь нам ни в четверг, ни в пятницу, ни даже в понедельник. Все это время мы находились на контакте с представителем посольства, который постоянно заверял нас, что посольство пытается сделать все, чтобы все наши встречи состоялись. Только в понедельник утром мы поняли, что никакой помощи не будет и это только попытка затянуть время», — заявил Гончаренко.

Позже нардеп воспроизвел хронологию произошедшего. По его словам, делегация с народными депутатами из разных фракций планировала поездку в США. Там были представители «Слуг народа», «Голоса» и «Батьківщини».

МИД способствовал этой поездке и отправил ноту для того, чтобы нардепы получили визы в США. Делегация, по словам Гончаренко, сама договаривалась о большинстве встреч с партнерами в США.

«За 36 часов до вылета МИД отозвал ноту, и посольство США было вынуждено отменить визы большинства членов делегации», — заявляет нардеп. После этого посольство Украины в США начало связываться со всеми, с кем были запланированы встречи, и отменять их.

Нардеп добавил, что после огласки этой истории посольство начало манипулировать и придумывать «смешные оправдания».

«Сейчас мы вместе с членами делегации, которые имели визы и смогли приехать в США, проводим встречи, о которых сами договорились раньше. Визит не отменяется, у нас запланирована насыщенная программа! Ждите новости!» — резюмировал нардеп.

Что произошло?

Как стало известно накануне «Бабелю», Международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership пригласили делегацию депутатов из межфракционного объединения «Чистая энергия — здоровая окружающая среда» прилететь в США с визитом. Там они должны были обсудить «Северный поток — 2», зеленую энергетику и другие проблемы этого направления.

В объединение входят 25 депутатов всех фракций парламента, включая «Слугу народа». Сопредседателем межфракционного объединения является нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Чтобы вылететь в США, депутаты должны были получить дипломатическую ноту от Министерства иностранных дел, но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Причин такого решения они не объяснили. Поэтому депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины.

Посольство Украины в США заявило, что частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями. Также дипучреждение пояснило, что обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки в соответствии с предусмотренными законодательством процедурами.

Посольство также отметило, что для обеспечения зарубежных визитов берет средства из бюджета, а «без официального согласования визита выделение таких средств невозможно».