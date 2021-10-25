В России к 22 годам колонии строгого режима приговорили экс-боевика «ДНР» — за убийство курсанта университета МВД и подрыв поста ГИБДД

В Санкт-Петербурге местного жителя, воевавшего на стороне боевиков «ДНР» на Донбассе, приговорили к 22 годам колонии строгого режима за убийство курсанта университета МВД и подрыв поста ГИБДД.

Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, в феврале 2014 года Головырцев выстрелил в голову курсанту Санкт-Петербургского университета МВД России рядовому полиции Мураду Агамирзоеву, который возвращался домой с учебы.

Мотивом убийства стала неприязнь к представителям власти. Также Головырцев увлекался экстремистскими идеями.

По данным издания «Коммерсантъ», в 2014 году Головырцев воевал на стороне «Донецкой народной республики» против украинских войск на Донбассе вместе со своим знакомым Николаем Мотовиловым. Как отмечает издание, россияне не входили в состав террористических группировок, но были недовольны государственным устройством. Для «противостояния власти» они решили устроить акцию, которая могла бы привлечь внимание СМИ, и решили подорвать сотрудников ГИБДД. Первая попытка была неудачной, а во время второй пострадала прохожая.

В декабре 2015 года Головырцева и Мотовилова задержали, а позже осудили — к 19,5 и 19 годам лишения свободы соответственно. За убийство курсанта Головырцеву назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы. По совокупности наказаний он получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.