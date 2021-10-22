В России под Рязанью взорвался пороховой цех, погибли 16 человек

В России в поселке Лесное у города Рязань произошел взрыв в пороховом цеху завода «Эластик». Погибли 16 человек: тела семерых уже нашли, еще девять пропавших без вести считают погибшими.

Об этом сообщают российские информационные агентства Интерфакс и ТАСС.

Всего в цехе находилась смена с 17 человек, один госпитализирован.

Взрыв произошел утром 22 октября. Среди основных версий — нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован. Здание цеха разрушено из-за пожара, сохранились единичные конструкции, внутри здания все выгорело.