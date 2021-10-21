В Техасе медбрата признали виновным в серийных убийствах. Он колол пациентам в вену воздух

В Техасе признали виновным в серийных убийствах медбрата, который колол пациентам в вены воздух. Поэтому четыре человека скончались.

Об этом пишет BBC.

Суд присяжных признал виновным 37-летнего Уильяма Дэвиса в тяжких убийствах, и теперь ему грозит смертная казнь. В больнице, где он работал, отметили, что возможный вердикт суда поможет родственникам погибших получить определенный покой.

По данным следствия, Дэвис с июня 2017 года по январь 2018 года вколол воздух семи пациентам, четверо из них умерли. Все они проходили успешное восстановление после операций на сердце, а врачи не могли понять, почему пациентам внезапно становилось плохо. У мужчин от 47 до 74 лет начинались судороги, и они умирали от повреждения головного мозга.

Воздух в головном мозге погибших обнаружили на компьютерной томографии, и тогда медики поняли, что что-то пошло не так. До конечного приговора Дэвис будет находиться в тюрьме с альтернативой залога в 8,75 миллиона долларов. Прокурор округа во время заседания суда заявил, что «больница, оказывается, стала лучшим местом для того, чтобы спрятаться серийному убийце».