Южная Корея запустила свою первую ракету носитель «Нури» (Nuri).

Об этом пишет Korea Herald.

Ракета стартовала из Космического центра в Кохыне, провинция Чолла-Намдо. Ракета-носитель весом 200 тонн должна была вывести 1,5-тонный макет спутника на низкую орбиту на высоте около 600-800 километров над Землей.

Власти очистили территорию вокруг Космического центра на случай аварии. С утра все население в пределах 3 км от стартовой площадки было эвакуировано. Правительство также ограничило полеты и плавание в районе траектории полета ракеты.

Проект «Нури» обошелся Южной Корее примерно в 2 триллиона вон ($1,6 миллиарда). Ракета оснащена шестью двигателями, работающими на жидком ракетном топливе. Южная Корея планирует провести еще четыре запуска «Нури» до 2027 года для повышения надежности. До 2030 года Сеул планирует отправить на Луну собственный зонд.