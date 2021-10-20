В программу «Большая реставрация» добавили еще 26 исторических памятников

Министерство культуры и информполитики заявило, что в бюджете нашли финансирование для восстановления еще 26 памятников в рамках программы «Большая реставрация». Ранее Минкультуры определило 22 объекта, которые подпадут под реставрацию.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Выделение субвенций для коммунальных учреждений — шаг вперед. Ведь «Большая реставрация» — это об объектах по всей Украине. Некоторые из культурных памятников находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах», — отметил чиновник.

Министр также опубликовал перечень 26 памятников, на реставрацию которых выделят финансирование из госбюджета. В списке, в частности, есть Одесский художественный музей и башня Острожского замка.