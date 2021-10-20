КМИС: Более половины украинцев верят в наличие офшоров у Зеленского, рейтинг президента падает

24,7% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского на президентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Этот показатель по сравнению с сентябрьским опросом, снизился почти на 10% (с 33,3%). На втором месте — Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте — Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее идут нардеп от ОПзЖ Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (6% и 7,8%) и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (5,5% и 7, 1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Также 61,7% украинцев заявили, что слышали о международном расследовании Pandora Papers, которое разоблачило причастность, в частности, ряда украинских чиновников, к офшорным компаниям. 77,1% респондентов назвали недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели офшорными счетами за рубежом. Считают, что в этом нет ничего плохого — 15,6%.

При этом, независимо от того, знали ли до опроса респонденты об этом расследовании, 56,9% опрошенных верят, что президент Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорными счетами за рубежом, а Игорь Коломойский якобы выводил средства из ПриватБанка, в том числе через «Квартал 95». Не верят в это 22,6% респондентов.

Спросили у украинцев и о срыве операции с задержанием боевиков «ЧВК Вагнера», которые участвовали в войне на Донбассе. Об этом событии знают 51,5% украинцев, хотя из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Среди респондентов, которые хоть что-то слышали, большинство (39,5%) возлагают ответственность за слив информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это происходило из-за нехватки профессионализма у высшего политического руководства Украины. Другие варианты выбирали меньше респондентов.

Опрос проводился 15—18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опросили 1 200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей близких к 5%.