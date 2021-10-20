Лига чемпионов: «Реал» разгромил донецкий «Шахтер»

В Киеве мадридский «Реал» разгромил донецкий «Шахтер» в групповом этапе Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:5.

Испанцы изначально давили на ворота «Шахтера», но в первом тайме смогли забить лишь один гол. После подачи Лукаса Васкеса мяч в свои ворота срезал защитник дончан Сергей Кривцов.

После перерыва «Реал» продолжил атаковать и несколько раз пробил голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина. Дважды отличился бразилец Винисиус — сначала его вывели один на один с вратарем дончан, а потом он самостоятельно обыграл нескольких игроков «Шахтера» и забил в ближний угол.

Через некоторое время Винисиус уже отдал голевую передачу на Родриго, который вколотил мяч под перекладину.

После 0:4 «Шахтер» немного активизировался в атаке и совершил несколько опасных атак, но вратарь «Реала» Тибо Куртуа выручил команду.

Последний мяч «Реал» забил уже в компенсированное время — отличился нападающий Карим Бензема.

Таким образом «Шахтер» остается на последнем месте в своей группе в Лиге чемпионов. «Реал» остался на первой строчке, молдавский «Шериф» — на второй, а итальянский «Интер» — на третьей.