Суд арестовал взятого в плен на Донбассе боевика

Суд в Луганской области арестовал взятого в плен боевика Андрея Косяка, которого ВСУ задержали на линии разграничения. Он был в форме СЦКК и должен был контролировать разминирование определенных участков, но был вооружен и находился не на заранее согласованных позициях.

Об этом пишет Луганская областная прокуратура в Facebook.

Там рассказали, что боевику вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).

«На данный момент Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Косяк вступил в ряды боевиков в 2017 году. Он был «оператором отделения противотанковой управляемой ракеты» и неоднократно принимал участие в обстрелах украинских позиций. С лета 2021 года начал служить «офицером-наблюдателем» в СЦКК, хотя официально там должны быть только представители Украины и России.