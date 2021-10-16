Lebensmittel Zeitung: Европейская сеть супермаркетов Lidl готовится к приходу в Украину

Компания Schwarz Group готовится зайти на украинский рынок и будет развивать здесь собственную сеть супермаркетов Lidl.

Об этом пишет немецкое профильное издание Lebensmittel Zeitung со ссылкой на внутренние документы компании.

В документах указывается, что выводом Lidl на украинский рынок будет заниматься 47-летний Адам Мишчишин. Его официально представили как главного менеджера Lidl Украина. Документ о его назначении подписан гендиректором Lidl Гердом Хшановски.

В Украине компания планирует конкурировать с сетью супермаркетов АТБ.

«Бабель» отправил запрос Schwarz Group и опубликует ответ компании.

Lidl — это немецкая международная сеть супермаркетов. Она имеет более 12 тысяч магазинов по всему миру и работает во многих странах Европейского Союза, а также в Сербии, Швейцарии, Великобритании и США.