Поврежденный военный корабль «Балта» прибыл в Одессу. Ремонт обещают закончить в кратчайшие сроки

Корабль размагничивания А-811 «Балта», который получил повреждения в Черном море, прибыл на ремонт в военную гавань Одесского порта.
Об этом сообщают министр инфраструктуры Александр Кубраков и командование Военно-морских сил.
«Балту» спасали силами ВМС, Министерства инфраструктуры и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К операции привлекли восемь кораблей и катеров, а также самолеты АН-32 и вертолеты Ми-14.
В результате инцидента никто не пострадал. Все 39 членов экипажа корабля доставлены на берег.
В ВМС отметили, что корабль не утонул благодаря слаженным действиям команды. Восстановят корабль в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС.
- 13 октября во время шторма корабль размагничивания «Балта» (единственный корабль такого типа в Украине) получил повреждения, из-за чего отсеки корабля начало затапливать. Экипаж поставил корабль на якорь, а власти начали спасательную операцию.