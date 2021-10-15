Убийство из лука 5 человек в Норвегии признали терактом. Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу

Норвежская полиция рассматривает убийство пяти людей из лука в Конгсберге как террористический акт, а задержанный 37-летний гражданин Дании Эспен Андерсен Братен пройдет психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщают Sky News и DW.

Братен находился в поле зрения полиции — недавно он принял ислам и, по данным полиции, увлекся радикальными течениями. Кроме того, Братен был ранее судим за кражу со взломом и хранение наркотиков.

Мотивы атаки пока остаются неясными, но задержанный дает показания и, по словам адвоката, готов к сотрудничеству со следствием.

Кроме этого, Братен пройдет психиатрическую экспертизу, назначенную ему еще 14 октября. Она может продолжаться несколько месяцев. Вопрос о психическом здоровье подозреваемого — один из главных для следствия.