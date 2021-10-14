В Норвегии создали новое правительство. В него вошли двое министров, которые выжили во время теракта Брейвика

В Норвегии объявили о создании нового правительства по результатам последних парламентских выборов. В его состав вошли два человека, выжившие во время теракта, организованного Андерсом Брейвиком в июле 2011 года.

Об этом пишет Reuters.

Министром образования станет Тонье Бренна, министром промышленности — Ян Кристиан Вэстре. Как пишет агентство, оба политика в 2011 году выжили после теракта на острове Утойя. Тогда погибли 77 человек.

Правительство сформировала коалиция меньшинства в составе Лейбористской партии и Центристской партии. Новое руководство Норвегии также примечательно и тем, что впервые за 10 лет его большинство составят женщины. Премьер-министром стал лидер лейбористов Йонас Гар Стере. В его команду вошли 19 политиков, среди которых 10 женщин. Министром труда по нефти и энергетики станет бывший мэр Бергена Марте Мйос Персен, лидер центристов Тригве Слагсвольд Ведум возглавит министерство финансов, а представитель Лейбористской партии Анникен Гуйтфельдт — министерство иностранных дел.