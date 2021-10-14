Одесский художественный музей получил статус национального. Ему присвоят имя Ройтбурда

«Одесской областной государственной администрации совместно с Одесским областным советом проработать в установленном порядке вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени O. А. Ройтбурда», — говорится в указе.

8 августа художник Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из главных представителей «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980—1990-х на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет. Последнее время Ройтбурд активно продвигал передачу музея на баланс Минкультуры. Это помогло бы музею получить статус национального.