Зеленский назначил уполномоченного по обеспечению прав защитников Украины

Президент Владимир Зеленский назначил советника — уполномоченного по обеспечению прав защитников Украины.
Об этом говорится в указе президента № 531/2021.
«Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником — уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников», — отмечается в документе.
Такая позиция в Офисе президента появилась впервые. Алена Вербицкая до этого назначения возглавляла Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, который работал при ОП.
- В марте Офис президента инициировал создание механизма для анализа резонансных судебных решений в отношении ветеранов, добровольцев и активистов. В ОП инициативу объяснили «ответом на запрос общества на справедливость в судах».
- В начале октября Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины. По данным ОП, Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.