СБУ раскрыла коррупционную схему предприятия «Укроборонпрома» на ремонте бронетехники

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупционную схему растраты бюджетных средств руководством госпредприятия, которое входит в структуру «Укроборонпрома».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица Минобороны закрывали на это глаза.
Во время обысков в рамках открытого дела по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества) в помещениях госпредприятия и фигурантов нашли документацию с доказательствами и партию некачественных запчастей.
Следственные действия продолжаются.
- В июне СБУ объявила подозрение экс-директору предприятия «Укроборонпрома» из-за обслуживания иностранного военного самолета без соответствующего разрешения.
- До этого СБУ и разведка раскрыли преступную схему хищения комплектующих к боевым вертолетам Ми-2, Ми-8 и Ми-17, которую организовало руководство российской авиационной компании.