СБУ объявила подозрение экс-директору предприятия «Укроборонпрома» из-за обслуживания иностранного военного самолета

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий «Укроборонпрома». Он подозревается в том, что предоставил иностранному заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба выяснила, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему, оно должно было обслуживать военно-транспортный самолет министерства обороны одной из зарубежных стран. Установлено, что сделку заключили с нарушением требований украинского законодательства.

Директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.