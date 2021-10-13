Полиция Полтавской области проверяет информацию об изнасиловании женщины полицейским

В Полтавской области возбуждено уголовное производство по заявлению об изнасиловании женщины полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«12 октября около 8 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из них, на которого указывает потерпевшая — местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном», — говорится в сообщении.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции начали собирать информацию о происшествии. Следователи территориального управления Госбюро расследований возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса.