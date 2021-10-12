Валютный рынок Украины заполонили поддельные доллары премиум-качества. В Киеве задержали фальшивомонетчиков

В Киеве разоблачили группировку, продававшую поддельную иностранную валюту премиум-качества, которую детекторы валют не распознавали как фальшивку.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, дельцы минимум с начала года продавали высококачественные поддельные купюры «100 долларов» за 50% от их номинальной стоимости. Предварительно, злоумышленники «вбросили» в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Как выяснилось, организатором схемы является житель Киева, которого уже задерживали за аналогичные преступления.

По данным прокуратуры Житомирской области, фигурантами этого дела являются 50-летний житель Житомира и 62-летний житель Киевской области. Они ездили в столицу и привозили оттуда поддельные доллары, которые сбывали местным жителям. В частности, правоохранители задокументировали два таких случая в Житомире, во время третьей попытки, когда дельцы приобрели 2 тысячи фальшивых долларов, злоумышленников задержали.

Во время обысков дома у задержанных лиц и в их автомобилях, кроме долларов, выявили и изъяли чешские кроны, болгарские левы, российские рубли, хорватские куны, черновые записи, оружие и боеприпасы, 10 мобильных телефонов и компьютерную технику.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, устанавливают всех причастных к преступлению лиц.